Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский признался, что не смог «обуть» даже 4 бригады ВСУ из 14

Зеленский признался, что не смог «обуть» даже 4 бригады ВСУ из 14

22:26, 16 сен 2024

В недавнем интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о текущей ситуации на фронте и трудностях, с которыми сталкивается украинская армия.

Зеленский отметил, что из-за задержек в поставках оружия от западных партнеров украинским вооруженным силам удалось полностью экипировать лишь небольшую часть запланированных бригад. По его словам, из 14 новых бригад только 4 получили необходимое оснащение. Это существенно ограничивает возможности украинской армии на поле боя.

Президент также обратил внимание на значительный дисбаланс в обеспеченности боеприпасами между украинской и российской сторонами. По его оценкам, соотношение доступных снарядов составляет 1 к 12 не в пользу Украины.

Отдельно Зеленский упомянул об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По его данным, до 80% объектов энергетики подверглись атакам. В связи с этим он выразил неудовлетворение тем, что западные партнеры не предоставляют Украине возможности наносить ответные удары по территории России с использованием дальнобойных ракет.

Говоря о недавних событиях в приграничных российских регионах, президент Украины назвал их попыткой отвлечь внимание российских вооруженных сил от Донбасса. Однако он признал, что эта операция была «рискованной», не вдаваясь в подробности ее результатов.

В заключение Зеленский затронул тему своего «мирного плана». Он указал, что этот план предусматривает не только военные действия, но и меры экономического воздействия, направленные на ухудшение качества жизни в России. При этом он подчеркнул, что конечной целью плана является замораживание конфликта, а не его эскалация.

США не смогут вечно поддерживать Украину — ВСУ все острее ощущают нехватку живой силы

Читайте также:

США не смогут вечно поддерживать Украину — ВСУ все острее ощущают нехватку живой силы
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

«Путин будет выпрашивать перемирие»: Зеленский наконец-то рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область — удерживать территории будем «бессрочно»
Россия/мир
«Путин будет выпрашивать перемирие»: Зеленский наконец-то рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область — удерживать территории будем «бессрочно»
«Мы не можем остановить русских»: Зеленский назвал главную причину неудач ВСУ на фронте — из 14 бригад укомплектовано только 3
Россия/мир
«Мы не можем остановить русских»: Зеленский назвал главную причину неудач ВСУ на фронте — из 14 бригад укомплектовано только 3
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
Россия/мир
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать
Россия/мир
«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok