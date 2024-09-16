22:26, 16 сен 2024

В недавнем интервью американскому телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией о текущей ситуации на фронте и трудностях, с которыми сталкивается украинская армия.

Зеленский отметил, что из-за задержек в поставках оружия от западных партнеров украинским вооруженным силам удалось полностью экипировать лишь небольшую часть запланированных бригад. По его словам, из 14 новых бригад только 4 получили необходимое оснащение. Это существенно ограничивает возможности украинской армии на поле боя.

Президент также обратил внимание на значительный дисбаланс в обеспеченности боеприпасами между украинской и российской сторонами. По его оценкам, соотношение доступных снарядов составляет 1 к 12 не в пользу Украины.

Отдельно Зеленский упомянул об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По его данным, до 80% объектов энергетики подверглись атакам. В связи с этим он выразил неудовлетворение тем, что западные партнеры не предоставляют Украине возможности наносить ответные удары по территории России с использованием дальнобойных ракет.

Говоря о недавних событиях в приграничных российских регионах, президент Украины назвал их попыткой отвлечь внимание российских вооруженных сил от Донбасса. Однако он признал, что эта операция была «рискованной», не вдаваясь в подробности ее результатов.

В заключение Зеленский затронул тему своего «мирного плана». Он указал, что этот план предусматривает не только военные действия, но и меры экономического воздействия, направленные на ухудшение качества жизни в России. При этом он подчеркнул, что конечной целью плана является замораживание конфликта, а не его эскалация.

Автор: Вадим Рудаков