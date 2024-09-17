09:49, 17 сен 2024

Питер Хитченс, известный британский журналист и колумнист Daily Mail, недавно выступил с резкой критикой военной стратегии своей страны. Его комментарии вызвали широкий резонанс в политических и общественных кругах, заставив многих задуматься о реальном положении дел в британской армии.

По словам Хитченса, Соединенное Королевство совершенно не готово к возможной эскалации конфликта с Российской Федерацией. Эксперт связывает свои опасения с недавними дискуссиями о возможности снятия запрета на использование украинскими вооруженными силами ракет Storm Shadow для ударов по российским городам.

«Наша страна безрассудно предлагает поставить Украине англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow», — заявляет Хитченс. «Но если конфликт выйдет за нынешние рамки, мы окажемся не в состоянии принять в нем участие».

Журналист указывает на ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются британские вооруженные силы. Среди них — острая нехватка новобранцев и современного оборудования. Особую тревогу вызывает состояние Королевского флота, которое Хитченс характеризует как «худшее за последние 350 лет» — заявление, несомненно, вызывающее беспокойство у многих британцев.

Финансовый аспект также не остался без внимания эксперта. Хитченс подчеркивает, что у Лондона попросту нет средств для финансирования каких-либо военных операций за рубежом. Это ставит под вопрос способность страны активно участвовать в международных конфликтах, даже если такая необходимость возникнет.

Отдельно стоит отметить недоумение Хитченса относительно мотивов британского правительства.

«Я до сих пор совершенно не понимаю, зачем Британия вообще участвует в этой прокси-войне между США и Россией», — говорит он.





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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ