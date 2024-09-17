СВО покажется разминкой, если разрешить Украине наносить удары вглубь России — в Британии забили тревогу после дерзкого шага в сторону Москвы: «Война разрастется»
09:49, 17 сен 2024
Питер Хитченс, известный британский журналист и колумнист Daily Mail, недавно выступил с резкой критикой военной стратегии своей страны. Его комментарии вызвали широкий резонанс в политических и общественных кругах, заставив многих задуматься о реальном положении дел в британской армии.
По словам Хитченса, Соединенное Королевство совершенно не готово к возможной эскалации конфликта с Российской Федерацией. Эксперт связывает свои опасения с недавними дискуссиями о возможности снятия запрета на использование украинскими вооруженными силами ракет Storm Shadow для ударов по российским городам.
Журналист указывает на ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются британские вооруженные силы. Среди них — острая нехватка новобранцев и современного оборудования. Особую тревогу вызывает состояние Королевского флота, которое Хитченс характеризует как «худшее за последние 350 лет» — заявление, несомненно, вызывающее беспокойство у многих британцев.
Финансовый аспект также не остался без внимания эксперта. Хитченс подчеркивает, что у Лондона попросту нет средств для финансирования каких-либо военных операций за рубежом. Это ставит под вопрос способность страны активно участвовать в международных конфликтах, даже если такая необходимость возникнет.
Отдельно стоит отметить недоумение Хитченса относительно мотивов британского правительства.