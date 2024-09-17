Иностранцев поразили кадры с бесстрашным русским солдатом, который невозмутимо откинул сброшенную на него с БПЛА гранату

09:55, 17 сен 2024

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Военкоры русской весны», можно наблюдать, как российский солдат, находясь в окопе, совершает действие, граничащее с невозможным. Столкнувшись с смертельной угрозой в виде гранаты, сброшенной украинским беспилотником, боец не теряется. Вместо того чтобы поддаться панике, он молниеносно реагирует, хватая опасный снаряд и выбрасывая его за пределы укрытия, потенциально спасая не только свою жизнь, но и жизни своих соратников.

Эта демонстрация невероятной храбрости не осталась незамеченной. Видео быстро преодолело языковые и национальные барьеры, вызвав волну комментариев от пользователей по всему миру. Многие зрители были поражены самообладанием и решительностью российского военнослужащего.

«Этот парень сделан из стали», — восхищенно отметил один из комментаторов. Другой пользователь, впечатленный увиденным, иронично заметил: «Ему понадобится рюкзак побольше, чтобы вместить его огромные я*ца».

Несмотря на отсутствие информации о точном местоположении инцидента, видео продолжает набирать популярность. Комментаторы из разных стран единодушны в своем восхищении, подчеркивая, что подобные действия выходят за рамки обычного понимания храбрости.

«В его глазах видна уверенность в правоте своего дела», — добавил еще один наблюдатель.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео