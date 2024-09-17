10:00, 17 сен 2024

В ночь на вторник в Сумской области Украины российские вооруженные силы провели масштабную атаку, применив беспилотные летательные аппараты, известные как «Шахеды». Эта информация поступила от местных средств массовой информации, которые первыми сообщили о происшествии.

По предварительным данным, основной удар пришелся на объекты критической инфраструктуры. Особенно пострадал город Конотоп, где возникли серьезные перебои с водоснабжением. Артем Семенихин, глава городской администрации, сообщил о вынужденных мерах:

«Мы вынуждены перейти на аварийный режим потребления воды. Наш водоканал задействует генераторы, чтобы обеспечить подачу воды по специально разработанным графикам».

Ситуация в Сумах, административном центре области, также вызывает озабоченность у украинских властей. Издание «Общественное» сообщает о «массированном ударе» по городу. На момент публикации точные последствия атаки еще выясняются, но эксперты предполагают, что ущерб может быть значительным.

Автор: Вадим Рудаков