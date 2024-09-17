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«ПТУР в бочину или FPV под хвост»: ВСУ продолжает атаковать, засев в лесопосадках на границе Курской области

«ПТУР в бочину или FPV под хвост»: ВСУ продолжает атаковать, засев в лесопосадках на границе Курской области

10:06, 17 сен 2024

В Глушковском районе Курской области разворачивается напряженная борьба за контроль над населенным пунктом Любимовка. Украинские войска, действуя с флангов, предпринимают смелые попытки прорвать оборону российских подразделений.

Эксперты отмечают, что тактика украинских подразделений заключается в использовании лесополос вдоль границы в качестве укрытий. Оттуда периодически совершаются вылазки на южные окраины села Веселое, однако эти попытки, по имеющимся сведениям, не приносят существенных результатов.

Интересной особенностью текущих боевых действий стало активное применение украинскими силами беспилотных летательных аппаратов. Наблюдатели отмечают, что дроны используются не только для разведки, но и для непосредственной поддержки бронетехники. Основная цель таких действий — нарушить систему наблюдения противника, образно выражаясь, «выбить глаза».

Однако эффективность подобной тактики вызывает сомнения у экспертов. Они указывают, что украинским подразделениям приходится быстро отступать в лесополосы после коротких маневров по открытой местности. Это обусловлено высоким риском попадания под огонь противотанковых управляемых ракет или атак FPV-дронов при длительном передвижении по дорогам.

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Автор: Вадим Рудаков
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