Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Штраф за езду без ОСАГО будет увеличен, это решение поддержал Кабмин РФ

Штраф за езду без ОСАГО будет увеличен, это решение поддержал Кабмин РФ

10:12, 17 сен 2024

Парламент Кабардино-Балкарии выступил с инициативой ужесточить наказание для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. Предложенные поправки в КоАП получили одобрение правительства России и в скором времени будут рассмотрены Госдумой.

Суть изменений заключается в значительном повышении штрафа за повторное управление автомобилем без страховки. В настоящее время штраф составляет 800 рублей, что, по мнению законодателей, не мотивирует водителей приобретать полис ОСАГО, стоимость которого зачастую превышает размер штрафа. В связи с этим предлагается увеличить штраф за повторное нарушение до 3000–5000 рублей.

В перспективе планируется внедрить автоматическую проверку наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Это позволит выявлять нарушителей и налагать на них штрафы ежедневно, но не более одного раза в сутки.

Стоит отметить, что ужесточение наказания за езду без страховки происходит на фоне планов Банка России скорректировать тарифы ОСАГО и пересмотреть территориальный коэффициент в некоторых регионах.

Полис ОСАГО исключен из списка документов для обязательной регистрации авто в России — что изменится для владельцев машин

Читайте также:

Полис ОСАГО исключен из списка документов для обязательной регистрации авто в России — что изменится для владельцев машин
Автор: Семен Подгорный
Теги: осаго
Читайте также

Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО
Человек и закон в Башкирии
Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО
Будут штрафовать ежедневно на каждом углу: водителей ждет неприятный сюрприз
Россия/мир
Будут штрафовать ежедневно на каждом углу: водителей ждет неприятный сюрприз
Полис ОСАГО исключен из списка документов для обязательной регистрации авто в России — что изменится для владельцев машин
Человек и закон в Башкирии
Полис ОСАГО исключен из списка документов для обязательной регистрации авто в России — что изменится для владельцев машин
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
Общество в Башкирии / Человек и закон в Башкирии
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok