Штраф за езду без ОСАГО будет увеличен, это решение поддержал Кабмин РФ

10:12, 17 сен 2024

Парламент Кабардино-Балкарии выступил с инициативой ужесточить наказание для водителей, которые повторно садятся за руль без полиса ОСАГО. Предложенные поправки в КоАП получили одобрение правительства России и в скором времени будут рассмотрены Госдумой.

Суть изменений заключается в значительном повышении штрафа за повторное управление автомобилем без страховки. В настоящее время штраф составляет 800 рублей, что, по мнению законодателей, не мотивирует водителей приобретать полис ОСАГО, стоимость которого зачастую превышает размер штрафа. В связи с этим предлагается увеличить штраф за повторное нарушение до 3000–5000 рублей.

В перспективе планируется внедрить автоматическую проверку наличия ОСАГО с помощью дорожных камер. Это позволит выявлять нарушителей и налагать на них штрафы ежедневно, но не более одного раза в сутки.

Стоит отметить, что ужесточение наказания за езду без страховки происходит на фоне планов Банка России скорректировать тарифы ОСАГО и пересмотреть территориальный коэффициент в некоторых регионах.

Автор: Семен Подгорный