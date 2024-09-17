За мошенничество в отношении Блиновских в Москве задержали экс-адвоката Пашаева

10:21, 17 сен 2024

Следственный комитет России объявил сегодня о задержании Эльмана Пашаева, бывшего адвоката, получившего широкую известность благодаря защите Михаила Ефремова в громком деле о ДТП. Пашаева обвиняют в особо крупном мошенничестве, связанном с обещанием «решить вопрос» в другом резонансном уголовном деле — против «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее супруга.

По версии следствия, в феврале этого года Пашаев убедил Алексея Блиновского, мужа Елены Блиновской, что за солидное вознаграждение сможет добиться прекращения уголовного преследования в отношении супругов. Блиновские обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей и отмывании 716 миллионов из этой суммы. Дело уже передано в суд.

Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег, однако своих обещаний не выполнил. В результате бывший адвокат был задержан в Москве. В ближайшее время суд определит меру пресечения для Пашаева.

Это не первый скандал, связанный с именем Эльмана Пашаева. После нашумевшего дела Ефремова, который в итоге был осужден на 8 лет лишения свободы, Пашаев лишился статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. Сам Ефремов публично выражал недовольство работой своего защитника.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении Пашаева продолжается.

Автор: Вадим Рудаков