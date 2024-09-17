К концу года в России подорожают новые автомобили, стало известно насколько

10:45, 17 сен 2024

Эксперты предрекают рост цен на новые автомобили в России на 15% к концу 2024 года. Причиной тому — не только повышение утильсбора, но и общая экономическая ситуация. Какие последствия ждут авторынок и покупателей?

Несмотря на то, что повышение утилизационного сбора с 1 октября этого года вызывает опасения, эксперты считают, что его влияние на конечную стоимость автомобилей будет не столь существенным. По словам Евгения Житнухина, руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, многие производители уже заложили эти расходы в стоимость своей продукции.

Однако, по прогнозам аналитического агентства «Автостат», цены на новые автомобили все равно будут расти, и к концу года увеличатся на 10-15%. Это связано не только с утильсбором, но и с общей экономической ситуацией, инфляцией и колебаниями курса рубля.

Несмотря на рост цен, эксперты полагают, что россияне все же смогут обновлять свои автомобили благодаря специальным предложениям от дилеров и производителей, программам трейд-ин и автокредитованию.

Тем не менее, повышение утильсбора вызывает серьезные опасения у участников рынка. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что стоимость базовых китайских автомобилей может взлететь сразу на 300 тысяч рублей, а цены на Lada вырастут на 100-200 тысяч рублей в зависимости от модели.

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждают о серьезных рисках для отрасли. За последние 2,5 года цены на легковые автомобили в России удвоились, и ожидается, что к 2030 году они вырастут еще в два раза. С учетом роста утильсбора покупку нового автомобиля смогут позволить себе лишь 5-7% россиян, а продажи новых машин сократятся до 600 тысяч штук в год. Это может негативно сказаться на развитии производства автомобилей и запасных частей в России.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru