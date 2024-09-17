Продажи автомобилей с пробегом в России достигли рекордного уровня

11:05, 17 сен 2024

Август 2024 года на российском рынке подержанных автомобилей ознаменовался небывалым всплеском активности. Россияне приобрели 560 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало абсолютным рекордом за последние три года. Последний раз подобные показатели наблюдались в далеком ноябре 2021 года.

По данным аналитического агентства «Автостат», августовские продажи подержанных авто превзошли июльские на 2,5%, а показатели августа 2023 года — на 1,6%.

С начала 2024 года россияне приобрели уже 3,85 миллиона подержанных легковых автомобилей, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В августе Россия заняла второе место в европейском рейтинге по продажам новых автомобилей, уступив лишь Германии.

В августе Германия сохранила лидерство, продав 197 тысяч новых автомобилей. Россия заняла второе место со 148 тысячами проданных машин, а Великобритания замкнула тройку лидеров с показателем 84,5 тысячи автомобилей.

Автор: Вадим Рудаков