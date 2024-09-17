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В Госдуме РФ уверены: смена власти в США не повлияет на антироссийский курс

В Госдуме РФ уверены: смена власти в США не повлияет на антироссийский курс

11:28, 17 сен 2024

В преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах, намеченных на 5 ноября, политические эксперты анализируют возможные последствия для международных отношений. Особое внимание уделяется потенциальному влиянию результатов голосования на российско-американские отношения.

Алексей Журавлёв, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне, поделился своим мнением по этому вопросу в эксклюзивном интервью РИА Новости. Его прогноз не сулит значительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на исход выборов.

«Кто бы ни занял Овальный кабинет — будь то республиканец Дональд Трамп или демократка Камала Харрис — вектор внешней политики США в отношении России вряд ли претерпит существенные изменения», — утверждает Журавлёв.

Он подчеркивает, что антироссийская риторика глубоко укоренилась в американском политическом истеблишменте.

Политик также отметил снижение интереса к предвыборной кампании в США. По его словам, она превратилась в предсказуемое шоу, где демократы продолжают муссировать тему предполагаемого вмешательства России в электоральный процесс, а республиканцы эксплуатируют нарратив о возможных угрозах своему кандидату.

Нынешняя предвыборная гонка отмечена неожиданным поворотом событий. Действующий президент Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки в конце июля, всего за несколько месяцев до дня голосования. Это решение привело к тому, что Камала Харрис стала основным кандидатом от Демократической партии.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжает атаковать, засев в лесопосадках на границе Курской области.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: commons.wikimedia.org
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