Москвички станцевали возле храма Николая Чудотворца во время церковной службы

11:38, 17 сен 2024

В Москве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео, на котором две девушки исполняют откровенный танец на фоне храма Николая Чудотворца. Инцидент произошел под звон колоколов.

На кадрах видно, как две девушки в открытой одежде танцуют, не обращая внимания на святость места. Рядом с ними находится третья девушка, предположительно снимающая происходящее на камеру.

Видео быстро распространилось в местных Telegram-каналах и привлекло внимание полиции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности девушек и выясняют, насколько их действия можно считать оскорбительными.

Этот инцидент произошел на фоне другого резонансного случая в Ставропольском крае, где молодые люди сожгли Новый Завет. Студенты утверждали, что нашли книгу под забором и не осознавали ее ценности. Однако суд признал их виновными в оскорблении чувств верующих и приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео