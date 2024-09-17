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Россиянам объяснили, почему стоит доверять китайским роботизированным коробкам передач

Россиянам объяснили, почему стоит доверять китайским роботизированным коробкам передач

11:49, 17 сен 2024

В мире автомобилестроения китайские производители давно завоевали репутацию инноваторов, и роботизированные коробки передач не стали исключением. Александр Ковалев, эксперт компании Expocar, развеивает распространенное заблуждение о ненадежности китайских «роботов», подчеркивая, что большинство из них производятся известными и уважаемыми компаниями.

Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo доверяют свои трансмиссии Getrag, поставщику BMW и Mini. Changan сотрудничает с TMC, а GAC GS3 оснащен роботом собственной разработки. Ковалев призывает оставить предвзятое отношение к китайским роботизированным КПП в прошлом, ведь автопроизводители Поднебесной выбирают проверенных партнеров или сами создают надежные трансмиссии.

В свете этих новостей, советы экспертов по выбору подержанного автомобиля приобретают особую актуальность. Покупка у знакомых, обращение к проверенному дилеру или поиск на крупных интернет-площадках помогут избежать неприятных сюрпризов. Слишком низкая цена должна насторожить, ведь она может свидетельствовать о скрытых проблемах.

Не стоит пренебрегать тщательным осмотром салона и технического состояния автомобиля. Оценка кузова, подкапотного пространства, проверка работы двигателя на холостом ходу и внимательное изучение отдельных узлов и деталей помогут выявить возможные неисправности. Дым из выхлопной трубы — тревожный сигнал, указывающий на серьезные проблемы с двигателем.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей с пробегом в России достигли рекордного уровня.


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Автор: Вадим Рудаков
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