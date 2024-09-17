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Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ

Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ

14:02, 17 сен 2024

Ключевые политические фигуры открыто обсуждают возможность снятия ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по территории Российской Федерации. Это заявление прозвучало из уст Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Медведев утверждает, что де-факто западные страны уже не ограничивают Украину в применении предоставленного ими вооружения. Его слова появились в его личном Telegram-канале. Особый акцент Медведев сделал на недавних высказываниях западных политиков, призывающих к официальному снятию запрета на атаки украинских сил по объектам, расположенным в глубине российской территории.

Среди тех, кто поддерживает такую позицию, Медведев упомянул бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Жозепа Борреля, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Их заявления, по мнению Медведева, свидетельствуют о том, что Запад фактически уже снял все ограничения на использование своего оружия Украиной.

В связи с этим заместитель главы Совбеза призвал российскую сторону тщательно готовиться к отражению возможных ударов. Он подчеркнул необходимость помнить о недружественных шагах западных стран и быть готовыми к «возмездию».

«Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность», — заявил Медведев.

Однако не все российские официальные лица разделяют столь категоричную позицию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, в ходе недавнего брифинга назвал дискуссии о снятии запрета на удары по РФ «информационной возней». Он отметил, что Москва и ранее неоднократно заявляла об участии американских военных в конфликте, независимо от этих решений.

Ранее на Западе раскрыли примерные потери ВСУ, понесенные за все время конфликта.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Metaratings.ru
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