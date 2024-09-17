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В России работают над аналогом Starlink

В России работают над аналогом Starlink

14:42, 17 сен 2024

Согласно информации, полученной «Известиями», стоимость российского аналога Starlink оценивается в внушительную сумму — 445 миллиардов рублей. Этот масштабный проект предполагает запуск 383 спутников на низкую околоземную орбиту, что позволит обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру.

Реализацией амбициозной задачи займется компания «Бюро 1440», ранее принадлежавшая известному предпринимателю Алишеру Усманову.

Финансирование проекта планируется осуществлять из нескольких источников. Значительная часть средств — 116 миллиардов рублей — будет выделена из государственного бюджета. Оставшуюся сумму предполагается привлечь от частных инвесторов.

Проект «Инфраструктура доступа к сети интернет», предварительная редакция которого стала доступна журналистам, раскрывает амбициозные сроки реализации. Работы по созданию российской низкоорбитальной спутниковой группировки запланированы на пятилетний период с 2025 по 2030 годы.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Роскосмос
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