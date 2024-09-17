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Русская армия уничтожила авиаударом личный состав ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области

Русская армия уничтожила авиаударом личный состав ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области

14:53, 17 сен 2024

Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, удар был нанесен высокоточными средствами авиационного поражения. В результате атаки были полностью уничтожены здания, которые украинские военные использовали для размещения личного состава. По предварительным оценкам, потери противника составили около 30 военнослужащих.

Этот удар является частью продолжающихся боевых действий в Харьковской области, где российские войска стремятся закрепить свои позиции и оттеснить украинские силы. Петропавловка, расположенная всего в 6 километрах к востоку от Купянска.

Ранее на Западе раскрыли примерные потери ВСУ, понесенные за все время конфликта.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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