14:53, 17 сен 2024

Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, удар был нанесен высокоточными средствами авиационного поражения. В результате атаки были полностью уничтожены здания, которые украинские военные использовали для размещения личного состава. По предварительным оценкам, потери противника составили около 30 военнослужащих.

Этот удар является частью продолжающихся боевых действий в Харьковской области, где российские войска стремятся закрепить свои позиции и оттеснить украинские силы. Петропавловка, расположенная всего в 6 километрах к востоку от Купянска.

Ранее на Западе раскрыли примерные потери ВСУ, понесенные за все время конфликта.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео