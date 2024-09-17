Русская армия уничтожила авиаударом личный состав ВСУ на пункте временной дислокации в Харьковской области
14:53, 17 сен 2024
Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, удар был нанесен высокоточными средствами авиационного поражения. В результате атаки были полностью уничтожены здания, которые украинские военные использовали для размещения личного состава. По предварительным оценкам, потери противника составили около 30 военнослужащих.
Этот удар является частью продолжающихся боевых действий в Харьковской области, где российские войска стремятся закрепить свои позиции и оттеснить украинские силы. Петропавловка, расположенная всего в 6 километрах к востоку от Купянска.
Ранее на Западе раскрыли примерные потери ВСУ, понесенные за все время конфликта.
Читайте также:Медведев призвал готовиться к отражению ударов Украины по РФ
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Читайте также
Россия/мир
«Прут войска, атаки не стихают»: военкоры честно раскрыли, что происходит в Курском приграничье 24 августа
Россия/мир
«АЭС под угрозой, работает артиллерия и авиация»: что происходит в Курской области 18 августа — военкоры рассказали всю правду
Россия/мир
Бронетехника НАТО пала в Липцах, ТЦК скручивают людей: Обстановка в Харьковской области на 15 сентября 2024
Россия/мир
«Цеха по сборке БПЛА похоронены, у Волчанска горячо»: военкоры рассказали, что происходит в Харьковской области 2 сентября 2024 года — об этом не напишут в сводках