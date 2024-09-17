22:57, 17 сен 2024

Российские войска демонстрируют заметный прогресс на территории Донецкой Народной Республики, вынуждая украинское командование пересматривать свою стратегию. Эта информация поступила во вторник, 17 сентября, от издания Politico, которое ссылается на заявления представителей украинских вооруженных сил.

Согласно последним данным, украинская армия сталкивается с растущими потерями личного состава. Эта заставляет военное руководство Украины принимать срочные меры по укреплению оборонительных позиций. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично координирует ряд инициатив, направленных на стабилизацию ситуации на фронте, сообщает агентство «Прайм».

Сложившаяся обстановка не осталась без внимания высшего политического руководства Украины. Президент Владимир Зеленский открыто признал трудности, с которыми сталкиваются украинские военные. По его словам, напряженная ситуация вызвана активными наступательными действиями российских войск сразу на нескольких направлениях — краматорском, купянском и торецком.

Успехи российской армии подтверждаются не только украинской стороной. Командир спецподразделения «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о закреплении российских сил в селе Борки Курской области. Однако он отметил, что бои в этом районе продолжаются.

Ранее мы писали о том, что на Западе раскрыли примерные потери ВСУ, понесенные за все время конфликта.

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Автор: Вадим Рудаков