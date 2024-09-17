23:03, 17 сен 2024

В Курской области продолжается противостояние между российскими и украинскими вооруженными силами. Российские войска успешно отражают попытки ВСУ прорваться через границу, активно применяя авиацию и артиллерию.

Только за минувшие сутки зафиксировано пять случаев, когда украинские подразделения пытались проникнуть на территорию России в районе села Весёлое и поселка Медвежье Курской области. Для отражения этих атак российское командование задействовало авиацию и артиллерию. В результате ожесточенных столкновений противник понес значительные потери: по сообщениям военного ведомства, до 40 украинских военнослужащих были убиты или ранены.

Кроме человеческих жертв, украинская сторона лишилась существенного количества военной техники. Среди уничтоженных машин — два танка, четыре бронетранспортера, шведская боевая машина пехоты CV-90, а также инженерная машина разграждения.

Российская группировка войск «Север» также успешно отразила четыре атаки противника в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Любимовка и Ольговка. В ходе этих боестолкновений украинская армия потеряла около 30 бойцов, три бронемашины и два автомобиля.

Масштаб военных действий в приграничной зоне впечатляет: российские войска нанесли удары по позициям ВСУ вблизи 19 населенных пунктов Курской области. Среди них — Дарьино, Косица, Куриловка, Толстый Луг, Плехово, Новая Сорочина и другие. Кроме того, авиация и ракетные войска РФ атаковали места сосредоточения украинских сил в 16 населенных пунктах соседней Сумской области Украины.

По данным российского Минобороны, общие потери украинской стороны за последние сутки на курском направлении составили около 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка. С начала боевых действий в этом регионе Вооруженные силы Украины потеряли более 14 200 бойцов, 119 танков и сотни единиц другой военной техники.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ вынуждены возвращаться в Донбасс из Курской области из-за успехов российской армии.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ