23:16, 17 сен 2024

Как сообщает Politico, ссылаясь на украинских военных чиновников, ряд высокопоставленных командующих, включая бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, выступили против идеи вторжения в Курскую область.

Экс-главком открыто высказал свои опасения, назвав предложенную операцию «авантюрой». Залужный акцентировал внимание на отсутствии четкого плана действий после пересечения российской границы, что, по его мнению, могло привести к непредсказуемым последствиям.

Интересно отметить, что президент Владимир Зеленский, по сообщениям источников, не смог предоставить исчерпывающих ответов на вопросы, поднятые Залужным. Это породило дополнительные сомнения среди военного руководства относительно целесообразности и продуманности операции.

Несмотря на разногласия, 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области. Однако продвижение ВСУ было остановлено российскими силами. По данным, предоставленным Министерством обороны России, потери украинской стороны оказались значительными: более 14,2 тысяч военнослужащих и 119 танков.

В ответ на сложившуюся ситуацию российские власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Ранее сообщалось о том, что российские войска в Курской области успешно отразили 5 попыток прорыва ВСУ через границу РФ.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ