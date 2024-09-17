Шойгу во время общения с президентом Ирана передал ему секретное послание от Путина

23:22, 17 сен 2024

Во вторник столица Ирана стала центром важных дипломатических переговоров между Россией и Исламской Республикой. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу совершил официальный визит в Тегеран, где провел ряд встреч на высшем уровне, включая переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ключевым моментом визита стала передача личного послания от президента России Владимира Путина иранскому лидеру. Это событие, освещенное государственным телеканалом IRIB, подчеркивает особую значимость двусторонних отношений между странами. Содержание послания не разглашается, но эксперты полагают, что оно может касаться дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

Во время встречи Шойгу также представил президенту Ирана отчет о достигнутых между странами договоренностях. Особое внимание, вероятно, уделялось вопросам безопасности и военно-технического взаимодействия.

Программа визита российского секретаря Совбеза включала и переговоры с его иранским коллегой — секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.

Стоит отметить, что нынешний визит Шойгу продолжает линию развития отношений, обозначенную еще в апреле 2024 года. Тогда иранские дипломаты заявили о намерении Тегерана расширять военное сотрудничество с Москвой. При этом было подчеркнуто, что такое взаимодействие не направлено против интересов третьих стран.

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Автор: Вадим Рудаков