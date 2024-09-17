Песков объяснил, почему увеличивается численность российской армии

23:29, 17 сен 2024

Ключевым фактором, повлиявшим на решение об увеличении численности российских вооруженных сил, стало обострение ситуации вдоль границ страны.

Песков подчеркнул, что Россия сталкивается с двойным вызовом: агрессивной атмосферой на западных рубежах и нестабильностью на востоке. Эти обстоятельства потребовали адекватного ответа со стороны руководства страны.

Реагируя на эти угрозы, президент Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности армии до 2,4 миллиона человек. Примечательно, что из этого числа 1,5 миллиона составят военнослужащие.

Помимо вопросов обороны, на брифинге были затронуты и другие актуальные темы. Говоря о недавней встрече президента с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, Песков развеял слухи о возможном возвращении масочного режима. Он уточнил, что тема потенциальных пандемий не поднималась.

Интересным аспектом брифинга стало обсуждение проблемы телефонных «дипфейков». Кремль выразил поддержку инициативе введения ответственности за использование этих технологий в преступных целях. Песков охарактеризовал эту меру как «абсолютно логичную» и призвал к её скорейшему принятию. Однако он признал, что пока не знает эффективных способов защиты граждан от подобных мошеннических схем.

Ранее в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине.

Автор: Вадим Рудаков