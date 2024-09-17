Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Песков объяснил, почему увеличивается численность российской армии

Песков объяснил, почему увеличивается численность российской армии

23:29, 17 сен 2024

Ключевым фактором, повлиявшим на решение об увеличении численности российских вооруженных сил, стало обострение ситуации вдоль границ страны.

Песков подчеркнул, что Россия сталкивается с двойным вызовом: агрессивной атмосферой на западных рубежах и нестабильностью на востоке. Эти обстоятельства потребовали адекватного ответа со стороны руководства страны.

Реагируя на эти угрозы, президент Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности армии до 2,4 миллиона человек. Примечательно, что из этого числа 1,5 миллиона составят военнослужащие.

Помимо вопросов обороны, на брифинге были затронуты и другие актуальные темы. Говоря о недавней встрече президента с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, Песков развеял слухи о возможном возвращении масочного режима. Он уточнил, что тема потенциальных пандемий не поднималась.

Интересным аспектом брифинга стало обсуждение проблемы телефонных «дипфейков». Кремль выразил поддержку инициативе введения ответственности за использование этих технологий в преступных целях. Песков охарактеризовал эту меру как «абсолютно логичную» и призвал к её скорейшему принятию. Однако он признал, что пока не знает эффективных способов защиты граждан от подобных мошеннических схем.

  • Ранее в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине.
«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины

Читайте также:

«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих
Россия/мир
Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих
«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины
Россия/мир
«Хватает специалистов»: Песков рассказал, что Путин аккуратно ответит на дальнобойные ракеты для Украины
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Россия/мир
«Крайняя мера»: в Кремле как на духу объяснили, зачем вообще надо было начинать СВО на Украине
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"
Политика в Башкирии
Пресс-секретарь Дмитрий Песков: "В администрации президента следят за экологической ситуацией в Сибае"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok