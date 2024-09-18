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Украинские беспилотники атаковали четыре российских региона

Украинские беспилотники атаковали четыре российских региона

10:28, 18 сен 2024

В ночь с 17 на 18 сентября украинские военные продолжили серию атак беспилотными летательными аппаратами на российские регионы. Сообщается о нейтрализации БПЛА в четырех областях.

Наиболее активная деятельность украинских дронов наблюдалась в Брянской области, где, по словам губернатора, было сбито 14 беспилотников.

В Смоленской области силы ПВО успешно перехватили семь украинских дронов, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

По одному беспилотнику было сбито в Орловской и Тульской областях.

Стоит отметить, что подобные атаки стали регулярными. Накануне, в ночь на 17 сентября, над российской территорией было уничтожено 16 украинских БПЛА.

  • Ранее российские войска в Курской области успешно отразили 5 попыток прорыва ВСУ через границу РФ.
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