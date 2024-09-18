Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития

10:35, 18 сен 2024

Минэкономразвития России опубликовало оптимистичный прогноз относительно роста зарплат в стране. Согласно отчету ведомства, среднемесячные номинальные зарплаты (до вычета НДФЛ) в течение ближайших четырех лет увеличатся на 35%, сообщает издание «Ведомости».

Если прогноз сбудется, то к 2027 году средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей. Уже в 2024 году ожидается рост до 88 тысяч рублей, что подтверждается данными Росстата о средней зарплате за первое полугодие 2024 года в размере 83 тысяч рублей.

Прогнозируемый рост зарплат в последующие годы составит:

2025 год: 99 тысяч рублей (+13,2% к 2024 году)

2026 год: 110 тысяч рублей (+10,2%)

2027 год: 119 тысяч рублей (+8,3%)

Вместе с тем, Минэк ожидает замедление темпов роста производительности труда с 3,3% в 2024 году до 2,3% в 2025–2026 годах и 2,8% в 2027 году.

Интересно отметить, что в текущем году наиболее значительный рост зарплат наблюдался в сфере услуг для частных лиц (няни, сиделки, репетиторы и т. д.), а также для некоторых специалистов отраслей, таких как водители и специалисты техподдержки. Увеличение зарплат для этих категорий составило от 48% до 64%.

Ранее специалисты назвали средний размер зарплат в Башкирии.

Автор: Вадим Рудаков