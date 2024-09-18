Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития

Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития

10:35, 18 сен 2024

Минэкономразвития России опубликовало оптимистичный прогноз относительно роста зарплат в стране. Согласно отчету ведомства, среднемесячные номинальные зарплаты (до вычета НДФЛ) в течение ближайших четырех лет увеличатся на 35%, сообщает издание «Ведомости».

Если прогноз сбудется, то к 2027 году средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей. Уже в 2024 году ожидается рост до 88 тысяч рублей, что подтверждается данными Росстата о средней зарплате за первое полугодие 2024 года в размере 83 тысяч рублей.

Прогнозируемый рост зарплат в последующие годы составит:

  • 2025 год: 99 тысяч рублей (+13,2% к 2024 году)
  • 2026 год: 110 тысяч рублей (+10,2%)
  • 2027 год: 119 тысяч рублей (+8,3%)

Вместе с тем, Минэк ожидает замедление темпов роста производительности труда с 3,3% в 2024 году до 2,3% в 2025–2026 годах и 2,8% в 2027 году.

Интересно отметить, что в текущем году наиболее значительный рост зарплат наблюдался в сфере услуг для частных лиц (няни, сиделки, репетиторы и т. д.), а также для некоторых специалистов отраслей, таких как водители и специалисты техподдержки. Увеличение зарплат для этих категорий составило от 48% до 64%.

Пенсия и зарплаты: каким категориям россиян добавят денег в 2025 году

Читайте также:

Пенсия и зарплаты: каким категориям россиян добавят денег в 2025 году
Автор: Вадим Рудаков
Теги: зарплата
Читайте также

Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты
Общество в Башкирии
Пенсии резко вырастут с начала января: известно на сколько увеличат выплаты
Пенсия и зарплаты: каким категориям россиян добавят денег в 2025 году
Общество в Башкирии
Пенсия и зарплаты: каким категориям россиян добавят денег в 2025 году
Как в Башкирии каждый месяц получать дополнительно на ребенка до 12 000 рублей
Общество в Башкирии
Как в Башкирии каждый месяц получать дополнительно на ребенка до 12 000 рублей
В Уфе к 2025 году до 77 тысяч рублей вырастет средняя зарплата
Экономика в Башкирии
В Уфе к 2025 году до 77 тысяч рублей вырастет средняя зарплата


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok