Маск предупреждает: Земля обречена, будущее за космосом

10:44, 18 сен 2024

Известный предприниматель и инженер Илон Маск вновь подчеркнул необходимость освоения космоса для человечества. В своем посте в социальной сети X он высказал категоричную точку зрения:

«У нас есть два пути — стать космической цивилизацией или исчезнуть».

Маск убежден, что наша планета уязвима перед лицом космических угроз. Падение крупного астероида или кометы может привести к катастрофическим последствиям, сделав Землю непригодной для жизни. Даже если нам удастся избежать подобных катаклизмов, расширение Солнца в будущем неизбежно уничтожит все живое на нашей планете.

Спасение человечества, по мнению Маска, заключается в колонизации других планет. Он видит будущее человечества в качестве многопланетного вида, способного выжить даже в случае гибели Земли. Ключевую роль в этом амбициозном плане играют сверхтяжелые ракеты Starship, разрабатываемые его компанией SpaceX. Эти многоразовые ракеты призваны значительно снизить стоимость космических полетов и сделать возможным массовое переселение людей на другие планеты.

Маск полон решимости воплотить свои планы в жизнь. Он заявил о намерении отправить Starship к Марсу уже через два года. Если миссия пройдет успешно, то пилотируемые полеты на Красную планету могут начаться всего через четыре года после этого. Конечная цель этих усилий — создание на Марсе самодостаточного города, способного обеспечить выживание человечества в случае гибели Земли.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press