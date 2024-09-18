В России минимальный набор продуктов стал дешевле

11:08, 18 сен 2024

Впервые с января 2024 года стоимость минимального набора продуктов питания в России показала снижение. По данным ассоциации «Руспродсоюз», в августе средняя цена продуктовой корзины на одного человека составила 6 660 рублей. Это на 0,78% меньше, чем в июле, хотя по сравнению с январем корзина все еще дороже на 10,6%.

Стоимость минимального продуктового набора существенно различается в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге цены традиционно выше: 8 000 и 7 700 рублей соответственно. Самые высокие цены зафиксированы на Чукотке (15 800 рублей) и в Магаданской области (11 200 рублей), что связано с логистическими сложностями и суровыми климатическими условиями.

Наиболее доступные продуктовые корзины можно найти в Мордовии и Белгородской области, где их стоимость составляет всего 5 500 рублей. В других регионах цены варьируются: в Московской области — 7 000 рублей, в Ленинградской — 7 500 рублей, в Калининградской — 7 300 рублей, в Татарстане и Омской области — 5 800 рублей, а в Хабаровском крае — 8 800 рублей.

Автор: Вадим Рудаков