12:01, 18 сен 2024

Российские подразделения спецназа «Ахмат» нанесли серьезный удар по украинским силам в районе Суджи. В результате боестолкновений были разбиты подразделение сил спецопераций ВСУ, несколько бригад и отряд американской частной военной компании Forward. Потери противника исчисляются тысячами военнослужащих и сотнями единиц техники.

Несмотря на тяжелые потери, украинское командование продолжает перебрасывать новые силы в Курскую область. В район боевых действий прибыли 92-я штурмовая бригада, а также ожидается передислокация 47-й механизированной бригады и 72-й бригады из Угледара. Кроме того, ВСУ усилили свои позиции дополнительными иностранными ЧВК, включая американскую Forward, которая, по словам российских военных, состоит из профессиональных бойцов.

Несмотря на переброску подкреплений, украинские силы и их союзники продолжают нести значительные потери в столкновениях с российскими войсками.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети американской ЧВК FOG