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Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли свыше 400 бойцов и танк Leopard на курском направлении

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли свыше 400 бойцов и танк Leopard на курском направлении

23:21, 18 сен 2024

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боевых действий на курском направлении за последние сутки.

В сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале, говорится о ликвидации свыше 400 украинских военнослужащих и уничтожении 23 единиц бронетехники, включая два танка, один из которых — немецкий Leopard.

По данным Минобороны, группировка войск «Север» успешно сорвала попытки атак ВСУ в направлении Ольговки и Борков в Курской области. Российские военные отразили четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Большая Обуховка и Малая Локня, а также нанесли поражение вблизи нескольких других сел. В результате этих действий ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и восемь военнослужащими попали в плен.

Кроме того, российская авиация и артиллерия отразили четыре попытки украинской армии прорваться через российскую границу в направлении курских населенных пунктов Медвежье и Весёлое. В ходе этих боев ВСУ потеряли до 70 человек, два танка, включая Leopard, и другую технику.

В целом за сутки российские войска нанесли поражение противнику вблизи 18 населенных пунктов Курской области. Кроме того, ВС РФ с применением авиации и ракет ударили по сосредоточениям украинских подразделений в районах 17 населенных пунктов Сумской области, граничащей с Курской.

Ранее в среду сообщалось, что российские силы разбили в Курской области несколько бригад ВСУ и подразделение украинских ССО. Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» заявил, что противник понес огромные потери.

С начала боевых действий в Курской области потери украинской стороны, по данным Минобороны России, составляют более 14 600 человек и сотни единиц техники, в том числе 121 танк.

Российский спецназ разгромил силы ВСУ и американской ЧВК в Курской области

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минобороны РФ
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