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Путин анонсировал масштабное обновление вооружений: что ждет российскую армию

Путин анонсировал масштабное обновление вооружений: что ждет российскую армию

23:28, 18 сен 2024

В среду, 18 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин провел ключевое совещание, посвященное стратегическому развитию вооруженных сил страны. На встрече глава государства обозначил амбициозные планы по укреплению обороноспособности России, делая акцент на масштабное обновление военного арсенала.

Центральным элементом новой стратегии станет массовое внедрение передовых образцов вооружений в армию и флот. Путин подчеркнул, что речь идет не только об уникальных разработках, но и о серийном производстве широкого спектра современной техники. В числе приоритетных направлений президент выделил высокоточные системы поражения, инновационную бронетехнику, передовые авиационные комплексы, а также передовые средства обнаружения противника и ведения контрбатарейной борьбы. Особое внимание будет уделено модернизации систем управления и связи.

Российский лидер отметил двойственный подход к обновлению арсенала. С одной стороны, планируется существенно улучшить характеристики уже стоящей на вооружении техники. С другой — будут разрабатываться принципиально новые высокотехнологичные образцы. Путин особо подчеркнул значимость опыта, полученного в ходе текущей специальной военной операции, для создания эффективных боевых систем нового поколения.

Одним из наиболее инновационных направлений станет масштабное внедрение беспилотных летательных аппаратов различных классов. От стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых дронов — эти устройства призваны выполнять широкий спектр задач. Беспилотники будут использоваться для разведки, нанесения ударов, патрулирования, ведения контрбатарейной борьбы, разминирования и даже в качестве воздушных истребителей.

Путин также акцентировал внимание на человеческом факторе. Президент заявил о необходимости обеспечить вооруженные силы высококвалифицированными кадрами. Особый упор будет сделан на формирование соединений постоянной боевой готовности в рамках новой структуры военных округов.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: kremlin.ru
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