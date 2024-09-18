Путин объявил о масштабной модернизации российской армии: ключевые изменения

23:34, 18 сен 2024

В свете последних геополитических событий Россия активно пересматривает подход к формированию и подготовке своих вооруженных сил.

На недавнем совещании, посвященном развитию армии в условиях текущей военной операции, президент Владимир Путин обозначил ключевые направления реформирования оборонного сектора страны.

Центральным элементом новой стратегии становится акцент на качественном составе военнослужащих. Глава государства подчеркнул необходимость комплектования армии высококвалифицированными кадрами, особенно в контексте формирования подразделений постоянной боевой готовности в рамках реорганизованных военных округов. Эта инициатива нашла отражение в недавно опубликованном указе о численности вооруженных сил, который вступит в силу с начала декабря текущего года.

Путин призвал к синергии усилий Министерства обороны и региональных властей в вопросах подготовки военных специалистов. Он отметил важность максимально эффективного использования имеющейся инфраструктуры, включая передовые тренажерные комплексы допризывных организаций, материально-техническую базу военных вузов, а также специализированные учебно-методические центры и полигоны.

Особое внимание президент уделил технологическому аспекту модернизации армии и флота. В войска поступают новейшие образцы вооружений и военной техники, что требует соответствующего уровня компетенции от личного состава.

«Нам нужны профессионалы, способные в полной мере раскрыть потенциал современного оружия,» — подчеркнул Путин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ