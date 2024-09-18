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Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries

23:40, 18 сен 2024

В среду, 18 сентября, российский бизнес-мир был потрясен новостью о стрельбе в московском офисе крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries. В результате вооруженного нападения погибли два человека, еще один получил ранения. Вскоре после инцидента соосновательница и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук опубликовала эмоциональное видеообращение, адресованное своему мужу и совладельцу Wildberries Владиславу Бакальчуку.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята», — с горечью заявила Бакальчук. «Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?».

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что Владислав Бакальчук пытался проникнуть в офис в сопровождении своей охраны. Татьяна Бакальчук назвала инцидент «неудавшейся попыткой рейдерского захвата». После перестрелки полиция задержала почти 30 человек.

Автор: Вадим Рудаков
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