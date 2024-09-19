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Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ

Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ

09:25, 19 сен 2024

Накануне состоялась встреча в формате видеоконференции, на которой президент России Владимир Путин обратился к недавно избранным руководителям регионов страны.

Выборы, охватившие 24 субъекта Российской Федерации, продемонстрировали высокий уровень гражданской активности. В 21 регионе жители напрямую выбирали своих лидеров, тогда как в трёх субъектах главы были избраны законодательными органами.

Обращаясь к новоизбранным руководителям, Путин подчеркнул значимость оказанного им доверия.

«Уровень поддержки, который вы получили, свидетельствует о том, что граждане видят результаты вашей работы и связывают с вами надежды на позитивные изменения», — отметил президент.

Он особо выделил успех как опытных управленцев, так и новичков, недавно приступивших к исполнению обязанностей.

Президент акцентировал внимание на открытости и конкурентности прошедших выборов. Путин отметил растущее понимание гражданами важности участия в политической жизни страны.

«Современные технологии сделали процесс голосования максимально удобным, что способствовало высокой явке», — пояснил глава государства.

Владимир Путин также обратил внимание на возрастающие требования общества к власти всех уровней. Он призвал избранных руководителей к полной самоотдаче, открытости и постоянному диалогу с населением.

«От вас ждут конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов и повышение качества жизни граждан», — подчеркнул президент.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: kremlin.ru
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