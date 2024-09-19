Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ
09:25, 19 сен 2024
Накануне состоялась встреча в формате видеоконференции, на которой президент России Владимир Путин обратился к недавно избранным руководителям регионов страны.
Выборы, охватившие 24 субъекта Российской Федерации, продемонстрировали высокий уровень гражданской активности. В 21 регионе жители напрямую выбирали своих лидеров, тогда как в трёх субъектах главы были избраны законодательными органами.
Обращаясь к новоизбранным руководителям, Путин подчеркнул значимость оказанного им доверия.
Он особо выделил успех как опытных управленцев, так и новичков, недавно приступивших к исполнению обязанностей.
Президент акцентировал внимание на открытости и конкурентности прошедших выборов. Путин отметил растущее понимание гражданами важности участия в политической жизни страны.
Владимир Путин также обратил внимание на возрастающие требования общества к власти всех уровней. Он призвал избранных руководителей к полной самоотдаче, открытости и постоянному диалогу с населением.