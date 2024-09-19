Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters

09:35, 19 сен 2024

В то время как Запад пытается ограничить доходы России от продажи нефти, Москва находит новые способы сохранить свои экспортные потоки. Одним из таких способов является использование российских страховых компаний для покрытия поставок нефти в Индию, крупнейшего покупателя российской нефти.

Согласно данным из судоходных и торговых источников, в июле российские страховщики покрывали 60% поставок нефти в Индию, что значительно больше, чем в декабре прошлого года (40%). Это позволяет Москве продавать нефть по цене выше установленного Западом потолка в 60 $ за баррель.

До начала специальной военной операции на Украине для страхования российских танкеров чаще использовались услуги крупных западных страховщиков. Теперь же Москва полагается на отечественных игроков страхового рынка. В начале 2024 года Индия одобрила российских страховщиков для морского страхования, что еще больше укрепило позиции России на этом рынке.

В июле Индия стала главным покупателем российской нефти, обогнав Китай. Это свидетельствует о том, что западные санкции не смогли полностью изолировать Россию от мирового рынка нефти. Москва продолжает находить новые способы обходить ограничения и сохранять свои экспортные доходы.

Запад пытается соблюдать потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с 5 декабря 2022 года. Однако Россия ввела запрет на поставки нефти странам, которые хотят задействовать западное эмбарго. В июле 2024 года президент РФ на полгода продлил соответствующий запрет.

Автор: Вадим Рудаков