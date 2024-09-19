Западные деликатесы подождут: Путин продлил «контрсанкции» на два года вперёд

09:43, 19 сен 2024

Российский президент Владимир Путин принял решение о продлении продовольственного эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада на два года, начиная с 1 января 2025 года. Это решение, закреплённое в подписанном Путиным указе, знаменует собой первый случай, когда продление контрсанкций превысило один год.

Напомним, что Россия ввела эмбарго в 2014 году в ответ на санкции, введённые западными странами в связи с конфликтом на Украине. Первоначально ограничения касались США, Канады, Евросоюза, Австралии и Норвегии, но позже список расширился.

За прошедшие годы эмбарго оказало заметное влияние на структуру российского импорта. Закупки мяса и овощей из западных стран значительно сократились, в то время как импорт некоторых других категорий товаров, напротив, увеличился.

Читайте также: Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ

Автор: Вадим Рудаков