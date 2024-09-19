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Экс-аналитик ЦРУ: Москва обладает гиперзвуковым оружием, способным поразить любую цель в США

Экс-аналитик ЦРУ: Москва обладает гиперзвуковым оружием, способным поразить любую цель в США

09:54, 19 сен 2024

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в недавнем интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive сделал громкое заявление: Россия обладает гиперзвуковым оружием, способным поразить любую военную цель в США. По его словам, в то время как Москва активно развивает свой гиперзвуковой арсенал, у Вашингтона пока нет подобных ракет в рабочем состоянии.

Джонсон подчеркнул, что у России есть три вида гиперзвукового оружия, которые могут уничтожить как корабли, так и любые другие военные объекты. Он также отметил уникальность российских разработок, заявив, что только Москва смогла создать снаряд, способный двигаться в 10 раз быстрее скорости звука и маневрировать благодаря линиям связи.

На этом фоне продолжаются дискуссии о возможности снятия запрета на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Некоторые эксперты полагают, что Вашингтон не спешит с этим решением, опасаясь обострения отношений с Москвой и надеясь на их «перезагрузку» в будущем.

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Автор: Вадим Рудаков
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