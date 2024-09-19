Бакальчуку предъявлены обвинения в связи с нападением на офис Wildberries
10:01, 19 сен 2024
Следствие предъявило обвинения Бакальчуку и еще шести фигурантам дела, связанного со стрельбой в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис Wildberries. Подробности обвинений пока не разглашаются, однако известно, что в результате инцидента погибли два охранника.
18 сентября в офисе компании раздались выстрелы. По информации пресс-службы Wildberries, Владислав Бакальчук в сопровождении охраны пытался попасть в здание. В результате возникшего конфликта началась стрельба, в которой, по утверждению компании, участвовали люди из сопровождения Бакальчука.
После инцидента полиция задержала около 30 человек. Позже Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу.
Автор: Вадим Рудаков
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