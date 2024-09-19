Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Бакальчуку предъявлены обвинения в связи с нападением на офис Wildberries

Бакальчуку предъявлены обвинения в связи с нападением на офис Wildberries

10:01, 19 сен 2024

Следствие предъявило обвинения Бакальчуку и еще шести фигурантам дела, связанного со стрельбой в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис Wildberries. Подробности обвинений пока не разглашаются, однако известно, что в результате инцидента погибли два охранника.

18 сентября в офисе компании раздались выстрелы. По информации пресс-службы Wildberries, Владислав Бакальчук в сопровождении охраны пытался попасть в здание. В результате возникшего конфликта началась стрельба, в которой, по утверждению компании, участвовали люди из сопровождения Бакальчука.

После инцидента полиция задержала около 30 человек. Позже Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу.

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries

Читайте также:

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries
Россия/мир
Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после попытки рейдерского захвата Wildberries
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук посещала Башкирию во время семейных неурядиц - видео
Россия/мир
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук посещала Башкирию во время семейных неурядиц - видео
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Происшествия в Башкирии
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Жительница Уфы на складе Wildberries заразилась мышиной лихорадкой - СМИ
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы на складе Wildberries заразилась мышиной лихорадкой - СМИ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok