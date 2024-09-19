«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО

10:43, 19 сен 2024

Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию Вооружённых сил в условиях специальной военной операции. В нём принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров. Центральной темой обсуждения стала необходимость не только модернизировать вооружение, но и значительно повысить уровень подготовки личного состава.

Путин отметил, что Россия активно работает над улучшением тактико-технических характеристик оружия и техники. Опыт СВО выявил потребность в новых высокотехнологичных образцах вооружения, и страна отвечает на этот вызов.

Однако, как подчеркнул президент, даже самое современное оружие бесполезно без квалифицированных специалистов.

«Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооружённых сил, от уровня его подготовки и, в первую очередь, от качества боевой учёбы», — заявил Путин.

Глава государства призвал использовать все доступные ресурсы для подготовки военных: современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов. Он также отметил важность тесного взаимодействия Министерства обороны и региональных властей для комплектования армии подготовленным личным составом.

В завершение совещания Путин напомнил о недавно опубликованном указе об установлении штатной численности Вооружённых сил, который вступит в силу с 1 декабря текущего года. Этот указ, по словам президента, направлен на решение ключевой задачи — обеспечить армию необходимым количеством обученных и подготовленных бойцов.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: kremlin.ru