«Обеспечить комплектование...»: Владимир Путин дал задание губернаторам касающееся СВО
10:43, 19 сен 2024
Президент России Владимир Путин провёл совещание, посвящённое развитию Вооружённых сил в условиях специальной военной операции. В нём принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров. Центральной темой обсуждения стала необходимость не только модернизировать вооружение, но и значительно повысить уровень подготовки личного состава.
Путин отметил, что Россия активно работает над улучшением тактико-технических характеристик оружия и техники. Опыт СВО выявил потребность в новых высокотехнологичных образцах вооружения, и страна отвечает на этот вызов.
Однако, как подчеркнул президент, даже самое современное оружие бесполезно без квалифицированных специалистов.
Глава государства призвал использовать все доступные ресурсы для подготовки военных: современную тренажёрную базу допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов. Он также отметил важность тесного взаимодействия Министерства обороны и региональных властей для комплектования армии подготовленным личным составом.
В завершение совещания Путин напомнил о недавно опубликованном указе об установлении штатной численности Вооружённых сил, который вступит в силу с 1 декабря текущего года. Этот указ, по словам президента, направлен на решение ключевой задачи — обеспечить армию необходимым количеством обученных и подготовленных бойцов.