Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путин выделяет 1 млрд рублей на проекты школьных родительских комитетов

Путин выделяет 1 млрд рублей на проекты школьных родительских комитетов

14:58, 19 сен 2024

На первом заседании Всероссийского родительского комитета было объявлено о беспрецедентной инициативе, направленной на усиление роли родителей в школьной жизни страны.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, выступил с заявлением. По его словам, глава государства Владимир Путин принял решение о выделении колоссальной суммы в размере 1 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку родительских комитетов по всей России. Эти средства будут распределяться через специально организованный конкурс проектов, который стартует уже в следующем году.

«Родительские комитеты школ получат возможность претендовать на гранты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что такие суммы позволят реализовать действительно значимые проекты, способные оказать существенное влияние на образовательный процесс и школьную жизнь.

Создание Всероссийского родительского комитета ознаменовало новый этап во взаимодействии между семьями учащихся и образовательной системой страны. Теперь родители получат представительство на федеральном уровне, что позволит им более эффективно участвовать в формировании образовательной политики.

Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ

Читайте также:

Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Как родителям каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей
Общество в Башкирии
Как родителям каждый месяц получать от государства больше 1000 рублей
В России создадут фонд поддержки участников СВО
Политика в Башкирии
В России создадут фонд поддержки участников СВО
В Башкирии раздадут 90 млн рублей
Экономика в Башкирии
В Башкирии раздадут 90 млн рублей
Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии
Россия/мир
Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok