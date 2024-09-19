Путин выделяет 1 млрд рублей на проекты школьных родительских комитетов

14:58, 19 сен 2024

На первом заседании Всероссийского родительского комитета было объявлено о беспрецедентной инициативе, направленной на усиление роли родителей в школьной жизни страны.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, выступил с заявлением. По его словам, глава государства Владимир Путин принял решение о выделении колоссальной суммы в размере 1 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку родительских комитетов по всей России. Эти средства будут распределяться через специально организованный конкурс проектов, который стартует уже в следующем году.

«Родительские комитеты школ получат возможность претендовать на гранты от 500 тысяч до 2 миллионов рублей», — подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что такие суммы позволят реализовать действительно значимые проекты, способные оказать существенное влияние на образовательный процесс и школьную жизнь.

Создание Всероссийского родительского комитета ознаменовало новый этап во взаимодействии между семьями учащихся и образовательной системой страны. Теперь родители получат представительство на федеральном уровне, что позволит им более эффективно участвовать в формировании образовательной политики.

Читайте также: Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ

Автор: Вадим Рудаков