23:03, 19 сен 2024

Напряженная обстановка сохраняется на суджанском направлении в Курской области, где российские войска противостоят попыткам украинских вооруженных формирований прорваться через границу. Российские подразделения успешно отражают атаки противника, нанося ему существенные потери в живой силе и технике.

По информации, озвученной генерал-майором Апти Алаудиновым в эфире федерального телеканала, украинские войска оказались в крайне затруднительном положении на суджанском направлении. Российские силы в течение суток методично наносили удары по позициям противника, эффективно сдерживая его продвижение.

«Несмотря на ответный огонь, украинским подразделениям не удалось продвинуться даже на сотню метров», — подчеркнул Алаудинов.

Российская армия активно применяет авиацию для поддержки наземных операций. 19 сентября экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетные удары по скоплениям живой силы и бронетехники противника в Курской области.

В четверг Министерство обороны России сообщило, что попытки ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье были пресечены. Украинские подразделения понесли потери и были вынуждены отступить.

Автор: Вадим Рудаков