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Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху

Британский эксперт: Оборона ВСУ на Южном Донбассе близка к краху

23:10, 19 сен 2024

Александр Меркурис, британский военный аналитик, выступил с прогнозом относительно ситуации на Южном Донбассе. В своем видео на YouTube он заявил, что оборонительные позиции украинской армии в этом регионе находятся на грани краха.

Эксперт подчеркнул, что украинские войска сталкиваются с крайне сложной ситуацией сразу на нескольких направлениях фронта. Он предсказывает скорую потерю Часова Яра и полное вытеснение ВСУ из Курской области.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о продолжающихся активных боевых действиях. Российские военные успешно отразили попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курской области. Кроме того, экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по позициям украинских войск в том же регионе.

В Минобороны сообщили о тяжелом положении ВСУ в Курской области

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Автор: Вадим Рудаков
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