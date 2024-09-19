Россия наращивает производство беспилотников и ищет способы борьбы с ними
23:18, 19 сен 2024
На заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин обозначил ключевые направления развития оборонного сектора страны, уделив особое внимание проблеме защиты от беспилотных летательных аппаратов.
Глава государства подчеркнул острую необходимость в разработке эффективных средств противодействия дронам.
По его словам, такие меры крайне важны для обеспечения безопасности военнослужащих и гражданского населения.
Президент акцентировал внимание на важности защиты не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры.
Параллельно с поиском средств защиты Россия наращивает собственный потенциал в сфере беспилотных технологий. Путин привел цифры: в 2023 году российская армия получила 140 тысяч дронов.
Заседание ВПК, проходившее 19 сентября, было полностью посвящено вопросам развития специализированных беспилотных авиационных систем.