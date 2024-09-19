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Россия наращивает производство беспилотников и ищет способы борьбы с ними

Россия наращивает производство беспилотников и ищет способы борьбы с ними

23:18, 19 сен 2024

На заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин обозначил ключевые направления развития оборонного сектора страны, уделив особое внимание проблеме защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Глава государства подчеркнул острую необходимость в разработке эффективных средств противодействия дронам.

«Нам нужны инновационные решения для нейтрализации беспилотников, как с помощью радиоэлектронных, так и огневых средств», — заявил Путин.

По его словам, такие меры крайне важны для обеспечения безопасности военнослужащих и гражданского населения.

Президент акцентировал внимание на важности защиты не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры.

«Мы должны гарантировать безопасность как стратегических военных объектов, так и критически важных гражданских сооружений», — отметил он.

Параллельно с поиском средств защиты Россия наращивает собственный потенциал в сфере беспилотных технологий. Путин привел цифры: в 2023 году российская армия получила 140 тысяч дронов.

«К концу текущего года мы планируем увеличить это количество в десять раз», — заявил президен.

Заседание ВПК, проходившее 19 сентября, было полностью посвящено вопросам развития специализированных беспилотных авиационных систем.

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Автор: Вадим Рудаков
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