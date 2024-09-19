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Экс-полковник США: Зеленскому грозит отставка или бегство из-за краха ВСУ

Экс-полковник США: Зеленскому грозит отставка или бегство из-за краха ВСУ

23:25, 19 сен 2024

В беседе с ведущими YouTube-канала Judging Freedom полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил о серьезном кризисе, с которым столкнулись украинские вооруженные силы на линии соприкосновения. По мнению бывшего военного, ситуация настолько критична, что ставит под угрозу не только военные успехи страны, но и политическую карьеру президента Владимира Зеленского.

Развивая свою мысль, Уилкерсон предположил, что нынешний глава украинского государства оказался перед лицом реальной опасности. Американский эксперт видит лишь два возможных сценария развития событий для Зеленского: добровольная отставка в ближайшем будущем или вынужденный отъезд из страны. В противном случае, как утверждает Уилкерсон, президенту может грозить непосредственная угроза со стороны собственных сограждан, недовольных текущим положением дел.

Бывший полковник также поделился своим прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации в Украине. Он считает, что после возможного ухода Зеленского с политической арены в стране могут произойти серьезные изменения.

«Тогда они проведут выборы, отменят военное положение и начнут переговоры», — заявил Уилкерсон.

Стоит отметить, что мнение американского военного эксперта не является единичным в международном информационном пространстве. Ранее ирландский журналист Чей Боуз выступил с резкой критикой политики Зеленского, обвинив его в том, что действия украинского лидера привели страну на грань катастрофы. Боуз указал на ряд проблем, с которыми сталкивается Украина, включая высокий уровень коррупции и значительные потери в рядах вооруженных сил. При этом журналист отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Зеленский продолжает настаивать на необходимости достижения победы на фронте.

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Автор: Вадим Рудаков
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