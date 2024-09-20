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В Госдуме выступили с предложением ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуме выступили с предложением ежегодно выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

09:34, 20 сен 2024

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой, которая может существенно улучшить финансовое положение пожилых граждан. Речь идет о введении ежегодной «13-й пенсии» — дополнительной выплаты, призванной поддержать пенсионеров в условиях растущей инфляции.

Идея не нова — Чернышов уже предлагал подобный законопроект ранее, но он не получил достаточной поддержки. Однако парламентарий не сдается и планирует внести доработанную версию документа до конца текущего года.

«Наш законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии становится еще более актуальным в нынешних экономических условиях»? — заявил Чернышов в интервью РИА Новости.

Что изменилось? По словам вице-спикера, в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. И хотя рост заработных плат частично компенсирует увеличение цен для работающего населения, пенсионеры оказываются в особенно уязвимом положении. Их доходы просто не успевают за стремительным ростом стоимости товаров и услуг.

Чернышов подчеркивает, что новая версия законопроекта учтет замечания экспертов и коллег. Особое внимание будет уделено размеру выплаты.

«Мы хотим, чтобы эта предновогодняя выплата рассматривалась как материальная помощь. Поэтому она должна быть одинаковой для всех пенсионеров, независимо от размера их регулярной пенсии»? — пояснил парламентарий.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии
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