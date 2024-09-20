09:40, 20 сен 2024

В ходе активных боевых действий на Донецком направлении, танковый взвод гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки войск продемонстрировал высокую эффективность, ликвидировав огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в оставленных жителями многоэтажных домах. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Экипажи танков, используя высокую скорость и маневренность боевых машин, провели серию точных выстрелов по обнаруженным огневым точкам противника. Для предотвращения ответных ударов со стороны ВСУ, российские танкисты применили тактику «карусель», которая заключается в оперативной смене огневых позиций после нескольких выстрелов, обеспечивая непрерывное подавление противника.

Кроме того, накануне российские войска нанесли удар по расположению штурмовиков ВСУ у Северска. 18 сентября бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации успешно отразили две контратаки украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанося удары по позициям ВСУ в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра и других населенных пунктов в ДНР.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ