09:46, 20 сен 2024

Как сообщают украинские СМИ «Общественное» и телеканал ТСН, первый взрыв в Хмельницком прогремел вскоре после объявления воздушной тревоги. Спустя полчаса город вновь содрогнулся от повторного взрыва.

Воздушная тревога охватила не только Хмельницкую область, но и соседние регионы: Ровненскую, Тернопольскую, Харьковскую и Сумскую.

Эта тревожная ночь не обошла стороной и другие украинские города. В Херсоне, находящемся под контролем Киева, также прогремели взрывы.

Накануне, в ночь на 19 сентября, в Запорожской области, подконтрольной украинским войскам, были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press