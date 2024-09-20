Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
09:46, 20 сен 2024
Как сообщают украинские СМИ «Общественное» и телеканал ТСН, первый взрыв в Хмельницком прогремел вскоре после объявления воздушной тревоги. Спустя полчаса город вновь содрогнулся от повторного взрыва.
Воздушная тревога охватила не только Хмельницкую область, но и соседние регионы: Ровненскую, Тернопольскую, Харьковскую и Сумскую.
Эта тревожная ночь не обошла стороной и другие украинские города. В Херсоне, находящемся под контролем Киева, также прогремели взрывы.
Накануне, в ночь на 19 сентября, в Запорожской области, подконтрольной украинским войскам, были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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