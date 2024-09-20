Украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ
09:53, 20 сен 2024
Согласно информации, полученной от военнослужащего ВСУ, оказавшегося в плену, украинские власти прибегают к необычному способу пополнения армейских рядов. В местах лишения свободы заключенным предлагают альтернативу: военная служба или увеличение срока заключения. Представители вооруженных сил посещают тюрьмы, где ставят осужденных перед непростым выбором.
Поначалу заключенные считали эти угрозы пустыми, но ситуация изменилась, когда обещания начали воплощаться в жизнь. Увидев реальное увеличение сроков заключения у отказавшихся, многие стали соглашаться на военную службу.
Параллельно с этим военный эксперт Андрей Марочко обращает внимание на другую проблему — недостаточную подготовку мобилизованных солдат. По его словам, командование ВСУ направляет неопытных бойцов в зону активных боевых действий, в частности, под Кременную в Луганской области.
Результатом такой политики становится рост потерь среди личного состава и участившиеся случаи дезертирства. Неподготовленные солдаты, оказавшись в сложных боевых условиях, не выдерживают психологического и физического напряжения, что приводит к снижению боеспособности подразделений.
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