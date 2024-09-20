Алаудинов назвал количество танков ВСУ, которые вторглись в Курскую область
10:00, 20 сен 2024
Согласно заявлению генерал-майора Апти Алаудинова, командира спецподразделения «Ахмат», в августе этого года украинская сторона задействовала значительные силы для проведения операции в Курской области.
Он охарактеризовал эту акцию как «блицкриг», подчеркивая стремительность и масштабность предпринятых действий.
Согласно информации Минобороны РФ, по состоянию на 19 сентября российские военнослужащие успешно отразили несколько попыток контратак ВСУ в районах населенных пунктов Борок, Кремяное, Любимовка и Обуховка. Кроме того, были пресечены три попытки украинских подразделений пересечь государственную границу в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего.
Российские вооруженные силы не ограничились оборонительными действиями. Они нанесли ответные удары по позициям украинских войск как на территории Курской области, так и в прилегающей Сумской области Украины.
Министерство обороны России оценивает общие потери украинской стороны в ходе этих столкновений в Курской области почти в 15 тысяч человек.