10:00, 20 сен 2024

Согласно заявлению генерал-майора Апти Алаудинова, командира спецподразделения «Ахмат», в августе этого года украинская сторона задействовала значительные силы для проведения операции в Курской области.

«Они использовали более 200 танков и свыше 400 единиц другой бронетехники», — сообщил генерал-майор в своем Telegram-канале.

Он охарактеризовал эту акцию как «блицкриг», подчеркивая стремительность и масштабность предпринятых действий.

Согласно информации Минобороны РФ, по состоянию на 19 сентября российские военнослужащие успешно отразили несколько попыток контратак ВСУ в районах населенных пунктов Борок, Кремяное, Любимовка и Обуховка. Кроме того, были пресечены три попытки украинских подразделений пересечь государственную границу в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего.

Российские вооруженные силы не ограничились оборонительными действиями. Они нанесли ответные удары по позициям украинских войск как на территории Курской области, так и в прилегающей Сумской области Украины.

Министерство обороны России оценивает общие потери украинской стороны в ходе этих столкновений в Курской области почти в 15 тысяч человек.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Минобороны РФ