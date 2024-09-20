11:13, 20 сен 2024

В недавнем интервью изданию Politico бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал свое мнение о текущей ситуации в регионе.

Волкер подчеркнул, что завершение военных действий на территории Украины напрямую зависит от решения российской стороны.

«Победа наступит в тот момент, когда Россия придет к выводу о необходимости остановиться», — заявил дипломат.

По мнению Волкера, на данный момент у России отсутствуют веские причины для прекращения военных операций. Он воздержался от прогнозов относительно того, где должна пролегать окончательная международная граница, что еще раз подчеркивает комплексный характер проблемы.

Стоит отметить, что позиция российской стороны по этому вопросу также известна. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России завершить специальную военную операцию на Украине при условии достижения поставленных целей.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ