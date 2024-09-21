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Группировка «Центр» отразила 9 контратак ВСУ, уничтожив более 490 бойцов

Группировка «Центр» отразила 9 контратак ВСУ, уничтожив более 490 бойцов

10:49, 21 сен 2024

Минобороны России сообщает о серии успешных операций, проведенных российскими войсками на Угледарском и Авдеевском направлениях.

Артиллерия группировки «Восток», используя РСЗО «Град», нанесла точные удары по скоплениям живой силы и техники противника на Угледарском направлении.

Одновременно с этим, группировка «Центр» успешно отразила девять контратак ВСУ, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. В результате боевых действий, украинская армия потеряла более 490 бойцов, танк, бронетранспортер, несколько автомобилей, а также различные артиллерийские орудия.

Российские войска не только успешно обороняются, но и переходят в наступление, занимая более выгодные позиции. На Авдеевском направлении бойцы «Центра» взяли под свой контроль укрепленный район ВСУ. В этой операции важную роль сыграл взвод БПЛА, который оказал поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая разведку и корректировку огня.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
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