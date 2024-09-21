Депутат Бессараб анонсировала индексацию зарплат военнослужащих с 1 октября

10:54, 21 сен 2024

В преддверии осенних изменений в системе выплат военнослужащим, депутат Госдумы Светлана Бессараб поделилась важной информацией в интервью изданию «Лента.ру».

С 1 октября пенсии военных и сотрудников силовых ведомств ожидает повышение на 5,1%. Это означает, что средняя военная пенсия, составляющая сейчас 42 тысячи рублей, вырастет на 600-650 рублей. Бессараб подчеркнула, что это ближайшая индексация, запланированная государством для данной категории граждан.

В ходе интервью депутат также высказалась против идеи запрета на въезд в Россию семьям мигрантов. Бессараб считает, что Россия нуждается не только в высококвалифицированных кадрах, но и в работниках, готовых выполнять низкоквалифицированный труд, который не пользуется популярностью у россиян. По ее мнению, подобные ограничения могут негативно отразиться на экономике страны.

Автор: Вадим Рудаков