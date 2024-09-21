Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА

11:00, 21 сен 2024

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотников. В течение минувшей ночи дежурные силы ПВО сбили 101 дрон, пытавшийся проникнуть на территорию страны.

По данным Министерства обороны РФ, основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где было перехвачено 53 беспилотника. Краснодарский край также стал целью нападения, здесь силы ПВО ликвидировали 18 дронов. Остальные беспилотники были сбиты над Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Утром 20 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края обломки сбитых беспилотников вызвали детонацию взрывоопасных предметов. В результате этого инцидента была объявлена эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что два дрона были успешно подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Автор: Вадим Рудаков