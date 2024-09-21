Российская авиация нанесла точный удар по украинским силам в Курской области

11:05, 21 сен 2024

Российский бомбардировщик Су-34 применил высокоточные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти «умные» бомбы позволяют поражать цели с высокой точностью, минимизируя риск сопутствующего ущерба.

Разведывательные подразделения подтвердили успешное поражение цели. После выполнения боевой задачи российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

С начала августа российские войска противостоят попыткам украинских подразделений проникнуть на территорию региона. В ответ на эти действия в области был введен режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что подобные вылазки ВСУ направлены на отвлечение российских сил от основных направлений наступления в Донбассе. Он также подчеркнул, что Россия даст адекватный ответ на любые попытки нарушить безопасность своих границ.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео